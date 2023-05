Acidente na Linha Verde deixa um morto e oito feridos

Um acidente grave causou uma morte e deixou oito feridos noite desta terça-feira, 30, na Linha Verde, BA-099, em trecho que fica entre a Praia do Forte e Imbassaí, no litoral de Mata de São João.

Quatro carros de passeio e um caminhão se envolveram na colisão, que aconteceu próximo ao Resort Iberostar. A vítima fatal estava em um Volkswagen Saveiro Branco. Um casal que estava em outro veículo foi socorrido em estado grave.

Viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência(SAMU) e do Corpo de Bombeiros prestaram socorro prestaram socorro para as vítimas.

Os veículos envolvidos no grave acidente foram: um Saveiro, um caminhão Ford F1000, um Chevrolet Traker prata, um Prisma branco e um Citroen C5. A ocorrência chegou a causar o bloqueio parcial da via durante a noite desta terça-feira, 30.