Adestrador de cães morre carbonizado após incêndio em imóvel na Bahia | A TARDE

Um homem de 54 anos, identificado como Pascoal Carmides Paixão, morreu carbonizado, na madrugada desta segunda-feira, 13, após um incêndio na residência em que morava, na cidade de Jequié, no sudoeste da Bahia.

A vítima trabalhava como adestrador de cachorros. Vizinhos que também moravam na Rua Perpétuo Socorro, no bairro de Jequiezinho, informaram que uma explosão foi ouvida por volta das 5h e as chamas se espalharam rapidamente pelo imóvel.

O corpo de Pascoal foi encontrado por familiares após o incêndio debaixo dos escombros e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). A equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) esteve no local para realizar a perícia.

A causa do incêndio ainda é desconhecida, e a Polícia Civil de Jequié já iniciou as investigações para esclarecer as circunstâncias que levaram à morte de Pascoal.

