Adolescente com suspeita de exploração sexual é resgatada na BR-324 | A TARDE

Uma adolescente foi resgata em situação de vulnerabilidade, na noite de quarta-feira (8), em Simões Filho, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O fato aconteceu no Km 604 da BR 324. Policiais foram acionados às 19h por um homem que avistou uma menor, desacompanhada, no ponto de ônibus, com destino à cidade de Santo Amaro, no Recôncavo.

Após conversar com a menina de 15 anos, os policiais constataram diversas contradições em seu relato, além da ausência de documentos e de contato com os pais. A ausência do suposto adulto mencionado pela adolescente levantou suspeitas ainda maiores.

Os policiais, no entanto, acionaram o Conselho Tutelar para providenciar os cuidados necessários. Mais tarde, foi possível estabelecer contato com a mãe da adolescente, que prontamente compareceu à unidade operacional. Após uma análise cuidadosa da situação, de acordo com a PRF, ficou evidente que a jovem estava em uma situação de vulnerabilidade e suspeita de exploração sexual, sendo então encaminhada junto com sua mãe e padrasto para os devidos encaminhamentos com o Conselho Tutelar.

