Adolescente de 13 anos pega carro da mãe e mata vizinha atropelada | A TARDE

Uma mulher morreu após ser atropelada por um carro, na quarta-feira, 04, no bairro Phoc III, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Segundo a Polícia, no momento do acidente, o veículo estava sendo dirigido por um adolescente de 13 anos, que pegou o veículo da mãe sem autorização.

A vítima identificada como Aparecida Evangelista dos Santos, de 46 anos, não resistiu aso ferimentos causados pelo atropelo. Informações iniciais apontam que o adolescente é vizinho da vítima. A Polícia Civil informou que foi registrado um auto de investigação de ato infracional, na 18ª Delegacia Territorial (DT/Camaçari).