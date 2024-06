Adolescente é morto a tiros dentro de clínica em Feira de Santana

Jovem morreu na recepção da clínica médica - Foto: Reproduução | Freepik

Um adolescente foi morto a tiros por volta do meio-dia desta quarta-feira (12), na Rua Barão de Cotegipe, no Centro de Feira de Santana. O jovem, identificado como Danillo Vinícius Figueredo Alves, de 17 anos, foi atingido nas dependências de uma clínica médica.

Segundo apurado pelo portal Acorda Cidade, o jovem morreu na recepção da clínica médica. Isso porque, após ser alvejado, Danillo correu para dentro do estabelecimento. De acordo com o delegado Fabrício Linard, o rapaz, que era funcionário de uma tabacaria, localizada na Rua Boticário Moncorvo, foi surpreendido pelo autor do crime no local de trabalho.

Ainda segundo o delegado, a arma utilizada no crime foi uma pistola calibre 380 e ainda é muito cedo para apontar uma motivação para o crime.

“É precoce para saber ainda. Iniciamos a investigação pela identificação da vítima, para buscar uma motivação, mas através da motivação é que a gente sabe se foi um mando, envolvimento com droga, passional, seja qual for o motivo”, concluiu.