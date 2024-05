Adolescente morre e casal fica ferido em acidente na BR-101 | A TARDE

Um adolescente de 12 anos morreu e um casal ficou ferido em um acidente nesta quarta-feira, 15, na BR-101, trecho de Ibirapitanga, cidade no sul da Bahia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do veículo perdeu o controle do carro e bateu em uma árvore. Não há informações se o homem e a mulher feridos são pais do adolescente.

O casal foi levado para o Hospital São Vicente de Paulo, em Ubaitaba, mas não há detalhes sobre o estado de saúde deles. Já o adolescente de 12 anos morreu no local.

