Agricultura familiar baiana é destaque no SuperBahia 2024

Evento começou nesta quarta, 10 - Foto: Karoline Meira / Divulgação

A agricultura familiar baiana estará presente na SuperBahia 2024, maior feira do varejo de alimentos do Nordeste, que teve início nesta quarta-feira, 10, e segue até esta sexta-feira, 12, no Centro de Convenções, em Salvador. Com a participação de 23 cooperativas e mais de 200 produtos, o estande oferece uma vitrine de excelência e sustentabilidade.

São produtos diversificados que incluem cafés especiais, chocolates de origem, derivados do licuri e do umbu, além de cortes especiais de cordeiros e cabritos. Estes produtos, caracterizados por sua alta qualidade e sustentabilidade, são um convite para que empresários do setor conheçam e estabeleçam acordos comerciais com os agricultores e agricultoras familiares.

A participação na SuperBahia é fortalecida por um Centro de Distribuição de Produtos da Agricultura Familiar, localizado em Itapuã, em Salvador, estruturado, que facilita a armazenagem e a logística de entrega dos produtos para redes de supermercados e atacadistas.

Este suporte é fundamental para que os produtos cheguem frescos e em perfeitas condições aos consumidores finais.

A ação é promovida pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), em parceria com a União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado da Bahia (Unicafes).

O diretor-presidente da CAR, Jeandro Ribeiro, ressaltou que essa é a maior feira do Norte/Nordeste voltado para o seguimento de atacadistas e varejistas.

“A agricultura familiar está presente com toda sua diversidade de produção de várias regiões do estado. E aqui está apresentado o Centro de Distribuição, que está pronto para atender a esse segmento”, celebra.

Sobre a SuperBahia 2024

A SuperBahia 2024, que vai até o dia 12 de julho, é a maior edição já realizada, reunindo 20 mil pessoas e 180 empresas nacionais e internacionais. Com o tema “Inovação, tendências e foco no cliente”, o evento espera gerar R$ 540 milhões em negócios. Voltada para supermercadistas, atacadistas, indústrias e fornecedores, a feira oferece um espaço dinâmico para networking, troca de conhecimentos, atualização profissional e oportunidades de negócios.

A feira conta com uma programação intensa de palestras, workshops e cursos, ministrados por especialistas renomados. Os temas abordados incluem técnicas de gestão, marketing, novas regulamentações e tendências de consumo, preparando os participantes para inovar e crescer em um mercado competitivo.

Apoio ao Bahia Sem Fome

Pelo segundo ano consecutivo, a SuperBahia apoia o programa estadual Bahia Sem Fome. Os visitantes da feira são incentivados a doar um quilo de alimento não perecível na entrada. Ao término do evento, a Abase dobrará a quantidade arrecadada e fará a entrega às entidades beneficiadas pelo projeto do governo.

As inscrições para a SuperBahia 2024 são gratuitas e podem ser realizadas pelo site ou pelo telefone (71) 3444-2888. Para acessar o espaço da feira, os participantes devem doar 1kg de alimento não-perecível.