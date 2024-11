ALBA celebra 18 anos do GRAER em solenidade comemorativa

Solenidade comemorativa ao GRAER - Foto: Divulgação

Os 18 anos de atuação do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer), responsável por reforçar operações de segurança pública, apoiar ações de saúde e resgates de urgência no estado, foram celebrados, nesta segunda-feira (11), pela Assembleia Legislativa em Solenidade Comemorativa proposta pelo deputado estadual Robinson Almeida (PT). O evento aconteceu no Auditório Jorge Calmon e teve a presença do Comandante-Geral da Polícia Militar da Bahia, Coronel Paulo Coutinho, do Comandante do Graer, Tenente Coronel Carlos Victor Taranto Lima Braga Filho, e de trabalhadores da força de segurança do estado.

Segundo Robinson Almeida, o objetivo da solenidade foi reconhecer a importância do Graer para segurança pública e salvamento de vidas nessas quase duas décadas de serviços prestados à população baiana. Em 18 anos, o grupamento realizou 21 mil horas de voo, mais de 16 mil missões e salvou 913 vidas. Ele destacou o impacto positivo do trabalho do grupamento aéreo no estado, criado em 2006 e implantado em 2007, na gestão do governo Jaques Wagner (PT).

"É uma forma de reconhecer o empenho e a dedicação dos profissionais que, diariamente, enfrentam desafios para garantir a segurança da nossa população e salvar vidas em momentos de emergência", afirmou o deputado.

Robinson Almeida ressaltou a importância do trabalho desenvolvido pelos 20 pilotos nas 5 aeronaves, além dos profissionais de terra, que atuam no suporte operacional.

"Com uma frota composta por helicópteros e aviões, o grupamento tem desempenhado um papel essencial em operações de resgates, transporte de pacientes em situações de emergência, além de atuar no patrulhamento aéreo e na repressão ao crime organizado em diversas regiões da Bahia", enfatizou o deputado Robinson Almeida.

Ao longo de sua trajetória, o Graer tem se destacado por sua eficiência e agilidade, realizando milhares de missões e contribuindo para a reforçar a segurança pública. O deputado Robinson Almeida lembrou que, além disso, o grupamento aéreo desenvolve outras nobres e importantes missões.

"A unidade também desempenha um papel crucial no transporte de órgãos para transplantes, além de atuar em situações de calamidade pública, como desastres naturais e ocorrências que exigem uma resposta rápida e eficaz", destaca o parlamentar.

Durante o evento, o Comandante da Polícia Militar, Coronel Paulo Coutinho, também destacou as ações variadas desenvolvidas pelo grupamento. Ele enfatizou a importância da disponibilidade do grupamento para atender a diversas demandas, que vão desde resgates simples até operações complexas, como o transporte de órgãos.

“O melhor de tudo é saber que amanhece e anoitece e temos uma força dessa a nossa disposição. Os pedidos são variados que chegam pra mim, desde um simples salvamento, até o transporte de um órgão”, afirmou. Ele também destacou a conquista da “blindagem das nossas aeronaves” como importante conquista para garantir a segurança dos voos em operações de reforço na segurança pública.

Comandante do Graer, Tenente Coronel Carlos Victor Taranto Lima Braga Filho elogiou o compromisso da tropa que forma o grupamento aéreo da Polícia Militar.

“Celebramos os nossos 18 anos com orgulho de sermos uma tropa forte, unida e comprometida, que essa data nos inspire a continuar crescendo, superando limites e a salvar vidas”, disse.

Na solenidade, ele lembrou que mesmo com os números impressionantes alcançados durante esse período nenhum acidente fatal envolveu as aeronaves.

“Sem nenhum acidente fatal, que isso é o mais importante. Pois somos obrigados, por conta das circunstâncias, a voar fora dos gráficos estabelecidos pelos manuais de voo. Não que estejamos sendo fora da lei, pois temos a legislação que nos ampara, mas voando fora da regra, sem falsa modéstia, estamos sendo heróis, com nossas vidas em risco para salvar vidas”, afirmou.

Entre as autoridades presentes no evento, estiveram o subcomandante geral da PM, Coronel Nilton Cesar Machado Espíndola, o Comandante de Missões Especiais, Coronel Manuel Paulo Muniz Júnior, o primeiro Comandante do GRAER, Coronel Lázaro Raimundo Oliveira Monteiro, Diretora médica do Hospital São Rafael, Ana Verena, a procuradora Assistente do Núcleo Setorial da SSP- PGE, Maria do Carmo Freaza, entre outros.