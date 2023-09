Alunos de escola em Muritiba usam papelão para aliviar calor

Uma situação inusitada e humilhante tem acontecido com alunos de uma escola municipal de Muritiba, Recôncavo Baiano. Estudantes precisam levar papelão como improviso para usar como uma espécie de abano e amenizar a sensação térmica com as altas temperaturas nas salas de aula.

De acordo com denúncia de pais de alunos, a própria escola teria pedido que os estudantes levassem o objeto para servir como improviso na tentativa de aliviar o calor.

"Meu filho disse que tinha que levar papelão para a escola, e eu achei que seria para algum trabalho escolar. Quando soube que era para se abanar, fiquei sem acreditar", disse Grazi Santos, mãe de estudante.

Em um vídeo enviado por pais de alunos, mostra a situação dos ventiladores quebrados, armazenados em caixas, sem o devido uso. Ainda de acordo com a denúncia, alguns equipamentos novos chegaram e não foram instalados.

"Meu filho me pediu um pedaço de papelão alegando que ia fazer um trabalho escolar, porém quando chegou em casa disse que era para se abanar. É uma falta de respeito com os alunos. Enquanto isso os ventiladores estão jogados em caixas dentro da escola", diz Carlos Reis, também pai de aluno.

A vereadora Perla Santana (Solidariedade), afirma que o prefeito Danilo de Babão (PSD), tem verba para comprar os equipamentos, porém age com falta de compromisso com a Educação local.

"Recebi fotos e relatos dos pais dos estudantes, que me cortou o coração. Estamos vivendo dias muito quentes e a gente sabe que não é falta de dinheiro, e sim falta de cuidado. Situação mais triste vivi quando fiz a fiscalização na escola e uma criança me disse: "ajuda a gente, tia"".

Outra situação relatada pelos pais foram as condições dos banheiros da unidade, que estão abandonados, sem higiene e com danos estruturais.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Muritiba não respondeu aos questionamentos.

Confira o vídeo:





Leitor Portal A Tarde