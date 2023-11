Amigos e familiares buscam por padre desaparecido há 20 dias na Bahia | A TARDE

Amigos e familiares de um padre natural da cidade de Camacan, interior da Bahia, estão em busca de notícias do religioso que está desaparecido há cerca de 20 dias. Informações iniciais apontam que o padre, identificado como Fernando Moreira Santos, de 47 anos, saiu para visitar um amigo da família em Itabuna e, desde então, não retornou para casa.

Devido ao tempo do desaparecimento, pessoas próximas do padre passaram a procurá-lo por conta própria em locais como hospitais e necrotérios da região. O sumiço já foi registrado na Delegacia Territorial (DT) de Camacan, unidade policial responsável pela investigação do caso.