Após 'gato' de energia, academia é flagrada furtando água

Furto de energia já tinha sido registrado no local - Foto: Divulgação / Neoenergia

Uma equipe da Embasa flagou uma academia ginástica de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, com uma ligação clandestina de água, caracterizando o furto. No local, que fica próximo à Estrada do Coco, os técnicos encontraram na última segunda-feira, 08, um desvio e um registro na tubulação antes do hidrômetro, instalados para manipular o consumo de água do estabelecimento.

“Ao chegaram ao local, nossos técnicos não demoraram a encontrar a prova do crime”. Em seguida, retiraram a fraude, colocaram a ligação de água no padrão de utilização e o estabelecimento foi notificado”, disse o gerente regional da Embasa Alexandre Mamédio.

| Foto: Divulgação

A academia é a mesma que foi flagrada realizando com uma ligação clandestina de energia elétrica. A fraude foi identificada durante operação realizada pela Polícia Civil com o apoio da Neoenergia Coelba, na semana passada. A energia recuperada estimada foi de aproximadamente 70 mil quilowatts-hora.