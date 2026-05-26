Após inspeções em Camaçari, terceirizadas da obra da BYD adotam medidas corretivas

As empresas terceirizadas Falcão, Open Building e Sepeng Engenharia, que atuam nas obras da fábrica da BYD em Camaçari, sanaram todas as inconformidades levantadas pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest).

Relatórios mais recentes encaminhados ao órgão apontam que as empreiteiras adotaram medidas corretivas logo após as inspeções realizadas no início deste ano nos canteiros do empreendimento.

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As adequações foram apresentadas ao Cerest após vistorias feitas nos dias 16 de janeiro e 5 de fevereiro, registradas no Documento Técnico nº 07/2026. Os registros comprovam melhorias na limpeza de áreas de convivência, no armazenamento de alimentos, na estrutura dos refeitórios e nos procedimentos de segurança para atividades em altura.

Falcão

Os relatórios apontam que a empresa retirou placas que restringiam o tempo de aquecimento de refeições em micro-ondas, reforçou orientações sobre armazenamento adequado de alimentos, ampliou as rotinas de limpeza nos canteiros e implantou checklists para monitoramento da higienização de banheiros e áreas de alimentação utilizadas pelos trabalhadores.

A estrutura de vivência também inclui sanitários e chuveiros distribuídos em 14 contêineres, além de banheiros químicos em outras frentes de obra, transporte interno por ônibus, vans ou kombis, controle de ponto e galpão equipado com mesas, cadeiras, ventiladores e bebedouros com água mineral e controle semanal de higienização.

Sepeng Engenharia

A fiscalização destacou como práticas já adotadas o fornecimento e uso de EPIs, pontos de higienização, oferta de protetor solar, refeitório estruturado e a adoção de saída antecipada de trabalhadores para deslocamento seguro ao fim da jornada.

Após as inspeções, foram realizadas adequações como substituição de armários danificados, ajustes em refeitórios, ampliação da limpeza de banheiros químicos, que passou de três vezes por semana para higienização diária, além de reforço no monitoramento de bebedouros, manutenção de áreas de alimentação e implantação de controles documentados de limpeza.

Open Building

As adequações se concentraram em ações de treinamento e orientação sobre segurança em atividades em altura, com foco no uso correto de cintos de segurança em escadas, após falhas identificadas durante as vistorias. Registros fotográficos anexados aos relatórios mostram a evolução das práticas de segurança, desde situações de uso inadequado do equipamento até a adoção correta dos procedimentos pelos trabalhadores.

Os documentos incluem registros fotográficos, cronogramas de adequação e detalhamento técnico das medidas adotadas pelas empresas após as inspeções realizadas pelo órgão municipal.