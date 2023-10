Após oito horas, incêndio é debelado no Parque Nacional de Prado

Após mais de oito horas de atuação, uma guarnição do 18° Batalhão de Bombeiros Militar (18°BBM) em Teixeira de Freitas, debelou, na manhã desta quinta-feira, 28, um incêndio em vegetação, em uma área de mata atlântica e preservação ambiental, no Parque Nacional do Monte Pascoal, na zona rural de Cumuruxatiba, distrito de Prado, interior da Bahia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, dois brigadistas voluntários já estavam no local e deram apoio ao combate, indicando os focos com maior risco de propagação. Após debelarem o incêndio, os militares realizaram uma varredura pela estrada para verificar se existiam novos focos.

Caso perceba algum princípio de incêndio, o cidadão deve se abrigar em local seguro e acionar o corpo de bombeiros através da central 193.

A corporação orienta que é importante que os cidadãos não utilizem fogo para limpeza de terrenos, lotes ou pastos, pois as chamas podem sair do controle rapidamente e causar um incêndio de grandes proporções. Os aceiros também devem ser mantidos limpos.