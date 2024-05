Após troca de tiros com PM, morre homem que feriu pessoa em Jacobina | A TARDE

Uma pessoa foi ferida com arma de fogo na rua Santo Antônio, em Grotinha, cidade de Jacobina, na noite de sexta-feira, 19. Policiais militares da 24ª CIPM encontraram a vítima caída no chão e acionaram a Samu, que prestou socorro à vítima até uma unidade de saúde da região.

De acordo com o Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), as guarnições iniciaram as diligências após receberem informações sobre a localização dos autores do ataque. Dois indivíduos armados foram identificados e dispararam contra os PMs, que trocaram tiros com os suspeitos, um deles foi encontrado ferido.

O suspeito atingido foi socorrido pelos PMs para uma unidade hospitalar, mas não resistiu. Com ele, foram encontrados um revólver e maconha.

Todo o material apreendido foi apresentado à Polícia Civil, onde a ocorrência foi formalizada.