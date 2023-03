Aproximação duvidosa ou "interesseira"?

Algo no mínimo curioso está por trás dos encontros do deputado federal, Félix Mendonça (PDT) com o secretário especial do Programa de Parcerias de Investimentos da Casa Civil da Presidência da República, Marcus Cavalcanti, em Brasilia.

De acordo com fontes de A TARDE, Félix Mendonça busca se aproximar com o Governo da Bahia com a intenção de ter Cavalcanti no Conselho de Administração da Embasa. O motivo? Proteção para a sua empresa, a Ankara.

Como integrante do Conselho de Administração da Embasa, Cavalcanti estaria assim, à disposição para defender os interesses dele e do deputado, o que, diretamente, seria ir em defesa de interesses da própria Ankara.

É bom lembrar que a Ankara é uma empresa de Engenharia, responsável por obras de Infraestrutura e Saneamento, Edificações, Conservação e Restauro. Ou seja, tudo a ver com a área de atuação da Pasta que Marcus Cavalcanti comandava no Governo da Bahia, que era a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra).



O estranho é o deputado Félix Mendonça querer se aproximar de uma peça ligada ao governo estadual, já que, durante as eleições, o parlamentar não seguiu a orientação nacional do PDT e declarou apoio ao candidato adversário de Jerônimo Rodrigues (PT).