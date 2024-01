Às vésperas do Réveillon, desembarque de lanchas tem 15min de espera | A TARDE

Perto do Réveillon, o fluxo de passageiros segue intenso neste sábado, 30, para a Travessia Salvador-Mar Grande. As embarcações saem do Terminal Náutico da Bahia com destino à Ilha de Itaparica.

A Associação de Transportes Marítimos da Bahia (Astramab) informou que as lanchas estão saindo de 15 em 15min desde às 6h30, e não de 30 em 30min, como determina a grade normal de horários do sistema.

De acordo com a Associação, há fila de espera para embarque, mas as operações seguem normais. Neste feriado, a Astramab usou uma frota com 12 embarcações. Também operam com alta demanda os catamarãs da Travessia Salvador-Morro de São Paulo. A última saída de Salvador acontece às 14h30.