Assembleia Legislativa da Bahia aprova Comenda 2 de Julho para Ana Elisa Almeida

A médica-veterinária e professora Ana Elisa Almeida será homenageada com a Comenda 2 de Julho, a mais alta honraria concedida pela Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA). A homenagem reconhece uma trajetória marcada pela atuação na educação, na gestão pública e na valorização profissional.

Nascida em Salvador, Ana Elisa construiu sua carreira entre a universidade e o serviço público. Formada pela Universidade Federal da Bahia, onde também lecionou por mais de 30 anos, participou da formação de gerações de médicos-veterinários e ajudou a consolidar a área no estado.

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Com o passar dos anos, sua atuação ganhou projeção institucional. No Conselho Regional de Medicina Veterinária da Bahia, tornou-se a primeira mulher a presidir a autarquia. Em 2023, alcançou a presidência do Conselho Federal de Medicina Veterinária, também de forma inédita, ampliando sua atuação para o cenário nacional.

À frente da instituição, tem conduzido iniciativas voltadas ao fortalecimento da profissão, à ampliação do diálogo com o poder público e à valorização de temas como saúde pública, bem-estar animal e desenvolvimento agropecuário. Sua gestão também tem se destacado por abrir espaço para novas agendas, como a promoção da equidade de gênero e o fortalecimento da atuação institucional em todo o país.

Ao comentar a homenagem, Ana Elisa destacou o significado pessoal e coletivo do reconhecimento. “Receber a Comenda 2 de Julho, na minha terra, tem um significado muito especial. É uma honra que compartilho com todos que constroem essa trajetória comigo, sempre com compromisso com a ciência, com a ética e com a sociedade”, afirmou.

Proposta pelo deputado estadual Tiago Correia, a homenagem foi aprovada por unanimidade no plenário da ALBA.