Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Assembleia Legislativa da Bahia aprova Comenda 2 de Julho para Ana Elisa Almeida

A homenagem reconhece uma trajetória marcada pela atuação na educação

Redação
Por Redação
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Assembleia Legislativa da Bahia aprova Comenda 2 de Julho para Ana Elisa Almeida
- Foto: Divulgação

A médica-veterinária e professora Ana Elisa Almeida será homenageada com a Comenda 2 de Julho, a mais alta honraria concedida pela Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA). A homenagem reconhece uma trajetória marcada pela atuação na educação, na gestão pública e na valorização profissional.

Nascida em Salvador, Ana Elisa construiu sua carreira entre a universidade e o serviço público. Formada pela Universidade Federal da Bahia, onde também lecionou por mais de 30 anos, participou da formação de gerações de médicos-veterinários e ajudou a consolidar a área no estado.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Com o passar dos anos, sua atuação ganhou projeção institucional. No Conselho Regional de Medicina Veterinária da Bahia, tornou-se a primeira mulher a presidir a autarquia. Em 2023, alcançou a presidência do Conselho Federal de Medicina Veterinária, também de forma inédita, ampliando sua atuação para o cenário nacional.

À frente da instituição, tem conduzido iniciativas voltadas ao fortalecimento da profissão, à ampliação do diálogo com o poder público e à valorização de temas como saúde pública, bem-estar animal e desenvolvimento agropecuário. Sua gestão também tem se destacado por abrir espaço para novas agendas, como a promoção da equidade de gênero e o fortalecimento da atuação institucional em todo o país.

Ao comentar a homenagem, Ana Elisa destacou o significado pessoal e coletivo do reconhecimento. “Receber a Comenda 2 de Julho, na minha terra, tem um significado muito especial. É uma honra que compartilho com todos que constroem essa trajetória comigo, sempre com compromisso com a ciência, com a ética e com a sociedade”, afirmou.

Proposta pelo deputado estadual Tiago Correia, a homenagem foi aprovada por unanimidade no plenário da ALBA.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Comenda 2 de Julho Educação Veterinária saúde pública valorização profissional

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Kiss & Fly: contra cobrança, deputado entrega requerimento ao presidente da Anac

Play

Minha Casa, Minha Vida garante mais de 100 mil moradias e reduz déficit na Bahia

Play

VÍDEO: Carreta com soja tomba e interdita importante rodovia baiana

Play

Loja tem prejuízo de R$ 27 mil após roubo de 48 celulares na Bahia

x