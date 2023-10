Autoridades políticas marcam presença na posse de Ricardo Alban na CNI | A TARDE

A cerimônia de posse do empresário baiano Ricardo Alban, que assume a presidência da Confederação Nacional da Indústria (CNI), acontece na noite desta terça-feira, 31, em Brasília, conta com a presença de dos principais nomes da política baiana e nacional, a exemplo do governador Jerônimo Rodrigues (PT), do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), do presidente da Câmara dos deputados, Arthur Lira (PP) e do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB).

A cerimônia teve início com a execução do hino nacional brasileiro para os presentes. No palco, ao lado das autoridades políticas, Ricardo Alban, que foi eleito em 3 de maio deste ano, em votação unânime, vai assumir a gestão da maior representação da indústria brasileira para o período de 2023-2027.

Alban, que é o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), desde 2014, substitui o empresário mineiro Robson Braga de Andrade, que comandava a CNI desde novembro de 2010.

Biografia

Ricardo Alban, de 63 anos, presidiu a FIEB por 9 anos e foi presidente do Centro das Indústrias do Estado da Bahia (CIEB), desde 2018. Ele é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) e Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas da Bahia. O novo presidente da CNI trabalhou no Citibank no início dos anos 1980 e, desde 1987, é sócio-diretor da Biscoitos Tupy, tradicional fábrica de alimentos baiana fundada por sua família.

Sob a liderança de Ricardo Alban, a FIEB publica balanços auditados nos grandes jornais, e órgãos de controles nacionais como CGU e TCU analisam seus editais, relacionados com o setor industrial no estado.

A inovação foi outro vetor que ganhou destaque na gestão de Alban à frente da FIEB, com iniciativas voltadas ao incentivo à pesquisa e desenvolvimento (P&D), e energia limpa. A FIEB contribuiu para criar na Bahia um hub para a nova indústria, baseada em inovação, P&D e energia limpa, por meio do SENAI Cimatec, Cimatec Park e ações com a adesão ao Pacto Global. Nesse contexto, destaca-se o Cimatec Park, inaugurado em 2019 numa área de 4 milhões de m² no polo industrial de Camaçari, com investimentos de cerca de R$ 100 milhões.



Ao longo de sua trajetória profissional, Alban dedicou-se a promover a indústria por meio de participação ativa em entidades empresariais e de desenvolvimento regional. Ele é vice-presidente da CNI (2018/2023); vice-presidente da Associação Nacional da Indústria de Biscoitos; presidente do Sindicato da Indústria do Trigo, Milho, Mandioca, Massas Alimentícias e de Biscoitos do Estado da Bahia; membro do Conselho Nacional do SESI; membro da Associação Nordeste Forte; membro titular do Conselho Diretor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT); membro do Conselho de Administração da Renova, do Conselho de Administração da Cetrel e do Conselho Consultivo Agro da Unigel.

Ag A TARDE

*Repórter está em Brasília fazendo a cobertura da posse de Ricardo Alban na CNI