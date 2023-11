Baiano Ricardo Alban toma posse como presidente da CNI nesta terça | A TARDE

O baiano Ricardo Alban, presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), vai tomar posse nesta terça-feira, 31, na presidência da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

O empresário, de 63 anos, também vai assumir a nova diretoria da maior entidade de representação do setor industrial, para o período de 2023-2027. Ele vai substituir o atual presidente, Robson Braga de Andrade.

Antonio Ricardo Alvarez Alban é dono da Fábrica de Biscoitos Tupy. Em janeiro de 2014 se elegeu vice-presidente da Fieb. Em 2018, foi eleito para dirigir a Federação e o Centro das Indústrias do Estado da Bahia (CIEB). Renovou o mandato em 2022 e foi reeleito para o quadriênio 2022-2026.

É a segunda vez que um empresário baiano assume a presidência da CNI. O primeiro foi Augusto Viana Ribeiro (1954-1956).

A chapa de Alban foi eleita por unanimidade em maio deste ano e é composta por cinco vice-presidentes executivos: Josué Gomes da Silva, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP); Ricardo Cavalcante, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC); Jamal Bittar, presidente da Federação das Indústrias do Distrito Federal (FIBRA); Antonio Carlos Silva, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM); e Gilberto Petry, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS).

Segundo ele, sua gestão terá resultados concretos para a indústria brasileira. “Trabalharemos para materializar o apoio à indústria já manifestado pelas lideranças políticas nacionais e regionais. Assim, a indústria brasileira poderá ampliar sua contribuição para o Brasil alcançar novo patamar de desenvolvimento econômico e social. Não há grande país no mundo sem uma grande indústria. É isso o que todos nós queremos”, concluiu.