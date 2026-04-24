Bahia bate recordes na 6ª edição da Caravana de Inovação

- Foto: Marcelo Gandra/Fapesb

A Bahia mais uma vez se destacou no cenário nacional de ciência, tecnologia e inovação (CT&I). Como uma das nove sedes da 6ª edição da Caravana de Inovação, o estado registrou marcas históricas de público e de desafios propostos durante o evento.

O evento ocorreu entre os dias 22 e 24 de abril de duas formas: uma etapa virtual e outra de encontros presenciais no auditório da Secretaria da Saúde, em Salvador. A iniciativa foi realizada pela Advocacia-Geral da União (AGU), via Laboratório de Inovação (Labori), em cooperação com o Governo da Bahia (Secti, PGE-BA e Fapesb).

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O engajamento no evento reafirma o papel da bahia como polo de disseminação de conhecimento e integração institucional. Ao unir Governo, Academia, Setor Produtivo e Sociedade Civil, o estado consolida um ecossistema colaborativo.

| Foto: Marcelo Gandra/Fapesb

Cerca de 400 pessoas debateram e propuseram desafios em temas como transformação digital, inovação no setor público, uso estratégico de dados, inteligência artificial, soluções jurídicas inovadoras e segurança normativa.



Ao comemorar os resultados obtidos pela Bahia na Caravana, o secretário da Secti, Marcius Gomes, destacou o engajamento dos participantes do evento, que contou com advogados, membros do poder judiciário e do ministério público, servidores públicos, professores, pesquisadores, empreendedores e estudantes, vindos de 30 municípios dos diversos territórios de identidade baianos.

“A Caravana possibilitou a apresentação de instrumentos legais que fortalecem a atuação do poder público na área de ciência, tecnologia e inovação, como o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, a Lei Estadual nº 14.315/2021 e o Marco das Startups, que ampliam a segurança jurídica, incentivam parcerias entre o Estado, instituições de pesquisa e o setor produtivo, além de estimular o desenvolvimento de soluções inovadoras. Desta forma, garantimos que a inovação na gestão pública aconteça com desenvolvimento territorial e geração de mais oportunidades para o nosso povo”.

Bárbara Camardelli, procuradora-geral do Estado da Bahia, afirmou que o evento reforça o papel da inovação como elemento central na melhoria da gestão pública.

“Discutir inovação, tecnologia e o uso da inteligência artificial na organização interna traz mais eficiência ao serviço público, melhora o acesso do cidadão e contribui para o uso mais adequado dos recursos. Esse ambiente de cooperação e troca de experiências fortalece a construção de soluções e nos desafia a transformar essas possibilidades em resultados concretos”, afirmou.

A etapa baiana também se destacou pelo volume de desafios submetidos. Ao todo, 33 problemas reais da administração pública foram mapeados, dos quais cinco foram selecionados durante o último dia de evento para serem trabalhados. Segundo o procurador-geral e coordenador do Laboratório de Inovação da AGU (Labori), Bruno Portela, o engajamento observado evidencia o avanço da agenda de inovação no estado.

“Foram dias trabalhando com a administração pública baiana a partir de problemas reais, sempre buscando garantir segurança jurídica no processo de inovação. O que fica claro é que o ecossistema de inovação na Bahia está avançando rapidamente, com gestores e advogados públicos dispostos a contribuir com essa agenda. O número recorde de desafios mostra o interesse em construir soluções inovadoras para melhorar os serviços públicos. Então, só tenho a agradecer a parceria construída com o Governo do Estado da Bahia, com a PGE e a Fapesb”, ressaltou.

| Foto: Marcelo Gandra/Fapesb

Para a advogada Marina Santedicola, coordenadora de orçamento e finanças da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), a experiência foi um marco na forma de enxergar desafios públicos.

“Vivenciar a Caravana de Inovação foi uma experiência única. Participar da estruturação do pitch do desafio foi, sem dúvida, um divisor de águas. Praticar a escuta e mergulhar em problemas públicos reais nos tira da zona de conforto. Saio daqui com a certeza de que a inovação na Bahia se faz com empatia, dados e colaboração. A clareza do problema público dá sentido ao nosso trabalho técnico. Pra mim, foi um exercício de humildade e um aprendizado que vou levar para cada processo que eu gerir daqui pra frente”.

Considerado o maior programa de inovação aberta do país, envolvendo mais de 40 mil advogados públicos em todo o território nacional, sendo quase 10 mil vinculados à AGU, as Caravanas de Inovação fortalecem o ecossistema do setor público ao promover a integração institucional e o compartilhamento de saberes, gerando soluções práticas que impactam diretamente a sociedade.