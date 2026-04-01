Bahia Farm Show 2026 amplia estrutura e projeta público recorde

Bahia Farm Show - Foto: Wuiga Rubini/GOVBA

A 20ª edição da Bahia Farm Show (BFS) foi apresentada, ontem, em evento realizado no município de Luís Eduardo Magalhães, em um momento delicado para a economia internacional, marcado por guerras e conflitos entre nações. Para celebrar as duas décadas da feira de negócios – que acontece entre 8 e 13 de junho –, a área do evento foi ampliada em 35%,comexpectativadereunir mais de 500 expositores.

Entre as novidades, estão mudanças estruturais no acesso: neste ano, haverá uma nova e única entrada, localizada no lado oposto à BR-242/020. O estacionamento também foi ampliado, com capacidade para 10 milveículos, e todooparque contará com vigilância 24 horas, garantindo mais segurança a visitanteseexpositores, segundo o diretor da feira, Alan Malinski.

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Outro foco da organização é a ampliação da participação de pequenos produtores. A meta é atrair cerca de 200 caravanas em 2026. Em 2025, foram mobilizados 100 grupos de 29 municípios, distribuídos em cinco estados, somando quase 17 mil pessoas.

No ano passado, a BFS registrou público recorde de 162 mil visitantes. Para este ano, a expectativa é superar esse número. A 19ª edição contoucom434expositores, 1.125marcas e geroucercade 8,2 mil empregos diretos e indiretos.

Para Malinski, “tecnologiatodafeiratem.O diferencial da nossa é a oportunidade de encontro de gerações e entre grandes e pequenos produtores”. O diretor da feira acrescentou que o evento também promove a aproximação entre população urbana e rural.

Ocenáriode incertezasna economia mundial – diante darecenteguerranoOriente Médio, e do conflito entre Rússia e Ucrânia, iniciado em 2022 – preocupa os produtores, que seguem focados na produção agrícola. A avaliação é do presidente da Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Moisés Schmidt.

Schmidt, que também preside a BFS, afirmou que ainda não é possível mensurar os impactos da crise sobre a produção baiana ou sobre a feira. No entanto, destacouqueoaumentodos custos de insumos e combustíveis – especialmente do diesel – afeta toda a cadeiaprodutiva, chegando ao consumidor final.

Investimentos

Segundo ele, a manutenção dos investimentos segue como prioridade. “Tentamos fazer o que é mais assertivo na produção de alimentos com qualidade”, afirmou, ressaltando que os produtores do oeste baiano são referênciaemprodutividadee qualidade, características que estarão representadas na feira.

Deacordocomapresidente da Associação Baiana dos ProdutoresdeAlgodão(Abapa),Alessandra ZanottoCosta, apesar das tensões geopolíticas, o agronegócio baiano continua em expansão. “O setor segue ampliando e diversificando suas atividades, além de atrair novos investimentos”, afirmou, destacando o otimismo da categoria.

OprefeitodeLuísEduardo Magalhães, Junior Marabá, ressaltou o crescimento da BFS ao longo dos anos e destacou a tecnologia de ponta aplicada nas lavouras como basedodesenvolvimentoregional. Ele também enfatizou a importância da atuação conjunta dos diversos setoresdoagronegócio,classificando a feira como uma vitrine da produção e um momento estratégico para a economia local.

Além da Aiba, que coordena o evento, a BFS conta comoapoio da Abapa, da Associação dos Revendedores de Máquinas e Implementos Agrícolas e da Fundação Bahia.