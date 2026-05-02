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TECNOLOGIA ITALIANA

Bahia ganha 1ª fábrica de pó descolorante com aporte de R$ 12 milhões

Nova unidade da Ecosmetics em Teixeira de Freitas projeta faturamento de R$ 200 milhões

Jair Mendonça Jr
Por

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Nova unidade da Ecosmetics será implantada na cidade de Teixeira de Freitas
Nova unidade da Ecosmetics será implantada na cidade de Teixeira de Freitas - Foto: Divulgação Ecosmetics

O cenário industrial da Bahia ganha um novo fôlego com a expansão da Ecosmetics, gigante do setor de beleza profissional. A empresa confirmou o investimento de R$ 12 milhões para a implantação da primeira fábrica de pó descolorante do estado, localizada em Teixeira de Freitas, no Extremo Sul baiano.

A nova unidade não apenas reforça a produção própria da marca, mas também introduz uma operação de alta tecnologia voltada para o modelo private label, atendendo outras empresas do setor de cosméticos que buscam qualidade internacional.

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Tecnologia italiana e expansão de mercado

Produtos da Ecosmetics
Produtos da Ecosmetics | Foto: Divulgação Ecosmetics

Equipada com maquinário de última geração e tecnologia 100% italiana, a planta industrial foi projetada para colocar a Bahia em uma posição de destaque na exportação de produtos capilares.

Segundo o CEO da Ecosmetics, Edson Borgo, a estrutura é um divisor de águas para o setor no Brasil.

"Será uma das poucas fábricas com essa capacidade no país", afirmou o executivo, destacando que o objetivo é otimizar a logística e garantir um produto final com padrão de excelência global.

Projeções financeiras e impacto regional

O investimento faz parte de uma estratégia agressiva de crescimento. Com o início das operações da nova fábrica, a Ecosmetics projeta ultrapassar a marca de R$ 200 milhões em faturamento ainda em 2026.

Além do impacto financeiro, a iniciativa consolida Teixeira de Freitas como um polo logístico estratégico. A localização facilita o escoamento para os mercados da América Latina e Europa, onde a empresa já possui presença consolidada.

O futuro da marca: franquias e educação

A inauguração da fábrica de pó descolorante coroa os 23 anos de história da Ecosmetics. Mais do que fabricar produtos, a empresa aposta em um ecossistema que une:

  • Indústria: produção de alta performance.
  • Educação: treinamento técnico para cabeleireiros através da Ecosmetics Education.
  • Negócios: expansão através do modelo de franquias e distribuidores autorizados.

Com essa nova infraestrutura, a Bahia deixa de ser apenas consumidora para se tornar uma das principais fornecedoras de tecnologia em descoloração capilar do Brasil.

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