Bahia ganha 5 mil habitantes após revisão do Censo do IBGE

A Bahia ganhou mais de 5 mil habitantes, mantendo-se como a quarta maior população do país. Os dados - obtidos entre 1º de agosto do ano passado e 28 de fevereiro deste ano - fazem parte da atualização do Censo Demográfico de 2022, publicado no Diário Oficial da União na quinta-feira, 31.

Com a atualização, a população de 83 municípios baianos foi alterada em relação à primeira apuração, 49 deles cresceram e outros 34 sofreram redução. Segundo o IBGE, o ajuste se deve a quatro fatores: tamanho do território, tratamento de invasões, melhoria do trabalho interno e trabalho extra de campo.

Repasses financeiros

A mudança na densidade demográfica pode impactar em alterações de receita no Repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) neste ano. O novo resultado será encaminhado para o Tribunal de Contas da União (TCU).

Após última análise do balanço geral do IBGE, 229 cidades perderam população entre 2010 e 2022, e 105 deles podem perder receita. O repasse do FPM é feito três vezes por mês, com base no número de habitantes. Mesmo com a atualização do Censo, ainda não houve modificações.