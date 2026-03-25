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DESENVOLVIMENTO

Bahia inicia 1º Salão Sebrae das Cidades Empreendedoras em Salvador

Evento inédito celebra os 20 anos da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

25/03/2026 - 20:26 h

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Salão Sebrae, reserva programação intensa focada no fortalecimento da gestão municipal
Salão Sebrae, reserva programação intensa focada no fortalecimento da gestão municipal -

Vitrine estratégica para os municípios baianos apresentarem vocações econômicas, produtos de destaque e soluções em governança pública, o Salão Sebrae das Cidades Empreendedoras, teve início nesta quarta-feira, 25, no Centro de Convenções Salvador.

A abertura oficial do evento, que se estende até o próximo sábado, 28, contou com a presença de autoridades. O ponto alto da noite foi a cerimônia de entrega do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, que reconhece os gestores municipais, os quais implementaram as melhores práticas de estímulo aos pequenos negócios nos territórios.

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Inovação e governança

O diretor superintendente do Sebrae-BA, Jorge Khouri, enfatizou que o desenvolvimento econômico de um estado começa, obrigatoriamente, pela eficiência dos municípios. De acordo com Khouri, o programa Cidade Empreendedora não é apenas um selo de qualidade, mas uma ferramenta de transformação social através do apoio aos pequenos negócios.

"Nosso objetivo é transformar a realidade local. Quando uma prefeitura desburocratiza processos e prioriza as micro e pequenas empresas nas compras públicas, ela está injetando recursos diretamente na economia da comunidade", disse.

Estratégia

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) tem participação estratégica no Salão Sebrae Cidades Empreendedoras. Por intermédio de um estande institucional, a pasta oferece serviços e orientações técnicas focadas no desenvolvimento econômico local, com atendimento direcionado a gestores públicos e empreendedores que buscam fortalecer a economia dos municípios.

O secretário da pasta, Angelo Almeida, destacou que a iniciativa tem objetivo de consolidar o suporte governamental na ponta, facilitando o acesso a ferramentas que impulsionem o crescimento regional.

Imagem ilustrativa da imagem Bahia inicia 1º Salão Sebrae das Cidades Empreendedoras em Salvador
| Foto: Rodrigo Tardio | AG. A TARDE

Ainda de acordo com Almeida, a presença no evento é um passo fundamental para a integração das políticas públicas estaduais com as necessidades de cada cidade.

“Com a participação no Salão, a SDE reforça o compromisso com o desenvolvimento econômico sustentável da Bahia, atuando de forma integrada com os municípios para impulsionar oportunidades, atrair investimentos e fortalecer o ambiente de negócios em todo o estado”, afirmou.

O que encontrar no Salão

O espaço foi planejado para promover uma imersão técnica e cultural. Entre os destaques da programação estão:

- 64 cidades baianas, as quais expõem riquezas, desde o artesanato e a gastronomia até o potencial turístico e tecnológico.

- postos de orientação para prefeituras sobre compras públicas, simplificação de processos e acesso ao crédito.

- encontros de prefeitos (UPB), fóruns de secretários municipais e painéis sobre resiliência climática e inovação.

- degustação de produtos com Indicação Geográfica (IG), valorizando a identidade produtiva da Bahia.

A expectativa é que o evento atraia milhares de visitantes, entre gestores públicos, empreendedores, pesquisadores e profissionais liberais interessados em fortalecer o ambiente de negócios no estado.

Futuro dos pequenos negócios

Nesta quinta-feira, 26, o Salão Sebrae das Cidades Empreendedoras, reserva uma programação intensa focada no fortalecimento da gestão municipal e no suporte ao ecossistema empresarial.

O destaque do dia é a celebração das duas décadas da legislação voltada às micro e pequenas empresas, marco que transformou o ambiente de negócios no Brasil.

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Tags:

Cidades Empreendedoras governança pública Inovação e Empreendedorismo Salão Sebrae

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