Bahia Pesca cadastra entidades representativas até 18 de agosto

A Bahia Pesca iniciou nesta sexta-feira, 4, com prazo final até o dia 18 de agosto, o Cadastramento de Entidades Representativas de Pesca e Aquicultura da Bahia.

A inscrição qualifica colônias de pesca, sindicatos, associações, federações e cooperativas de trabalhadores que vivem da extração, cultivo e beneficiamento do pescado para participar das políticas públicas do Governo do Estado voltadas para o setor.

"A Bahia Pesca já possui um contato regular e permanente com a maior parte dessas entidades, mas o cadastro de todas elas é fundamental para que a gente disponha desses dados atualizados, que servirão de base tanto para a formulação quanto para garantir o acesso democrático às novas políticas públicas do Governo do Estado da Bahia", explica o diretor técnico da Bahia Pesca, Josafá Marinho.

O cadastramento é feito em duas etapas. Na primeira, os representantes das entidades de pesca acessam o formulário, preenchem com os dados cadastrais da entidade, da diretoria e fornecem informações sobre a estrutura física e de equipamentos de que dispõem.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O FORMULÁRIO

Depois de completar e salvar as informações, é necessário enviar o arquivo para o e-mail cadastroentidade.20[email protected] juntamente com os seguintes documentos:

- Cópia do Estatuto;

- Cópia da Ata de Eleição;

- Cópia do RG e CPF do Representante Legal da entidade.

Para qualquer dúvida ou informação adicional, a Bahia Pesca disponibilizou o seguinte número de whatsapp para contato: (71) 99918-9854.