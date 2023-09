Bahia pode sediar I Fórum Nordeste de Economia Circular

A proposta para que o Estado da Bahia sedie o I Fórum Nordeste de Economia Circular, foi recebida, nesta quinta-feira,14, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). O evento é idealizado pelo “Movimento Reinventando Futuros”, e vai ser realizado no mês de dezembro, em Salvador.

Otimista com a possibilidade do evento ser realizado na Bahia, o secretário da SDE, Ângelo Almeida, dialogou sobra a proposta com representantes do Ministério Público, da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), SEBRAE, Consórcio Nordeste e Secretaria do Planejamento (Seplan).O objetivo é consolidar o evento com periodicidade anual, em calendário, contínua e itinerante, passando por principais capitais do Nordeste, além de promover programação voltada para o aprofundamento reflexivo e discursivo sobre Economia Circular e as possibilidades regenerativas para construção de futuros mais abundantes, promissores e rentáveis, com foco no desenvolvimento das habilidades comportamentais, técnicas e intelectuais que possibilitem mudanças estruturais para a efetivação de desenvolvimentos socioculturais sustentáveis. A ideia do fórum também é promover mudança de comportamento e engajar a sociedade civil.

“Estamos recepcionando e acolhendo a proposta, que é interessantíssima e dialoga com o programa de governo de Jerônimo Rodrigues, por isso reuni um time de peso para discutir a iniciativa. Acredito que a Bahia é o local certo para que o I Fórum ocorra. Somos destaque nas Energias Renováveis, com a liderança na produção de energia eólica no país e pioneira na aposta do hidrogênio verde, combustível do futuro, para o desenvolvimento de uma economia com menor pegada de carbono. O estado já pratica há mais de uma década o conceito de economia circular e é importante que sejamos exemplo, inclusive na construção de uma política de logística reversa”, afirma o secretário da SDE, Angelo Almeida.

Tramita, inclusive, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal, o Projeto de Lei nº 1874/2022, que tem o objetivo de instituir a Política Nacional de Economia Circular (PNEC), que tem como relator Jaques Wagner, presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado.



Participaram da reunião a Promotora de Justiça do Ministério Público, Cristina Seixas Graça. Ja pela FIEB foram três representantes, o presidente eleito Carlos Henrique Passos, o superintendente executivo, Vladson Menezes e a gerente do Centro Internacional de Negócios da Bahia, Patrícia Orrico; o diretor superintendente do Sebrae, Jorge Khoury estava acompanhado do Gerente da Unidade de Projetos Especiais, Mercados e Internacionalização, Vitor Lopes, o assessor especial da Seplan, Antônio Valença, Lídice Berman, liderança do Movimento Reinventando Futuros e responsável pela realização do fórum e Brendo Barreto, do Instituto IDI. Já Pedro Lima, secretário executivo do Consórcio Nordeste, participou de forma virtual.

"Estamos comprometidos em trazer o I Fórum Nordeste de Economia Circular para a Bahia, pois reconhecemos o potencial do estado em impulsionar e inspirar mudanças significativas no processo de transição para uma economia circular. A Bahia também é o estado onde começa a criatividade brasileira, sua cultura pulsa e é nesse compasso que unimos a indústria criativa com a economia circular, em prol de construirmos novas narrativas para futuros regenerativos. Somos destaque nas energias renováveis e nossos programas de governo já estão totalmente conectados à prática de circularidade. Essa experiência e expertise tornam a Bahia um polo de referência para discutir e promover essa nova economia na região Nordeste e em todo o país", afirma Lídice Berman, liderança do Movimento Reinventando Futuros, responsável pela realização do fórum.

Economia circular

É definida como um sistema econômico que mantém o fluxo circular dos recursos, por meio da adição, retenção ou recuperação de seus valores e regeneração do ecossistema, enquanto contribui para o desenvolvimento sustentável. Ainda de acordo com o secretário, o universo da neoindustrialização, que converge diretamente com a economia circular, debruça-se sob o powershoring, ancoragem de indústrias em sites que assegurem energia limpa, abundante, segura e barata.