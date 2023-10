Bahia recebe a 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia | A TARDE

Começou, nesta segunda-feira, 16 e segue até a próxima sexta, 20, a 20ª edição da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia (SNCT). O governador Jerônimo Rodrigues participou da conferência de abertura das atividades, que aconteceu no Instituto Anísio Teixeira (IAT), em Salvador, e visitou a exposição de projetos realizados com a participação de universidades, órgãos públicos e institutos de pesquisa.

Durante o evento, o governador assinou o decreto que regulamenta a Lei 14.315 - Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, aprovada em 2021, que dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento do setor no Estado. “Todos os estados que querem fomentar a ciência e tecnologia, precisam organizar a política pública e a plataforma que fortalece as pesquisas e inovações. Aqui na Bahia, já temos uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa, e hoje, decretei a sua regulamentação”, explicou Jerônimo.

Conforme o governador destacou, o dispositivo legal organiza o sistema para que a sociedade, pesquisadores, professores, universidades, escolas, órgãos da pesquisa, e o mercado, possam acessar investimentos para registrar patentes, desenvolver pesquisas, cenários novos, dentre outras possibilidades. “Além disso, a lei facilita e fortalece orçamento. Daí, a gente consegue garantir que a política estadual tenha um orçamento prático, concreto, exclusivo e específico”, acrescentou.

Programação

A SNCT é o maior evento de popularização da ciência do país e tem por finalidade mobilizar a população, em especial crianças e jovens, em torno de temas e atividades de ciência e tecnologia, valorizando a criatividade, a atitude científica e a inovação. Ao longo da programação, o público pode participar de conferências, mesas redondas, eventos interativos, diálogos interculturais e visitas guiadas. O evento é realizado em parceria com unidades de pesquisa, agências de fomento e entidades vinculadas, comunidade científica, universidades, instituições de ensino de pesquisa, escolas, museus e jardins botânicos, secretarias estaduais e municipais, empresas de base tecnológica e entidades da sociedade civil. Confira a programação completa.

Revista e certificado



Ao lado do secretário Joazeiro, Jerônimo lançou a segunda edição da revista Bahia Faz Ciência. A publicação reúne uma série de reportagens, com destaque para o trabalho de pesquisadores, cientistas e estudantes de toda a Bahia. As matérias de jornalismo científico falam sobre projetos em sua maioria realizados por estudantes de escolas públicas da capital e do interior, entre os destaques, projetos sobre inseticida feito da folha de mandioca, vasos à base de coco verde, bioplástico do inhame e filtro de baixo custo.