Bahia recebe mais de R$ 4 milhões para ações de Defesa Civil

Cinco municípios baianos atingidos por desastres naturais, quatro deles por chuvas intensas estão entre os que vão receber do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), a verba de R$ 21 milhões para ações de Defesa Civil.

Canavieiras (R$ 810,2 mil), Itororó (R$ 518,1 mil), Aurelino Leal (R$ 597,5 mil) e Itaju do Colônia (R$ 318,5). Vão usar os recursos para compras de cestas básicas, kits de higiene pessoal e dormitório. Já o município de Jucuruçu, atingido por inundações, vai utilizar mais de R$ 1,8 milhão na reconstrução de uma ponte mista sobre o córrego Gado Bravo e duas pontes sobre o rio Jucuruçu, além de serviços de recuperação estrutural da ponte. O repasse foi realizado entre os dias 20 e 24 de fevereiro.

Pelo menos 24 cidades afetadas por desastres naturais nos estados de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina vão receber a verba. Desde o início do ano, já foram investidos mais de R$ 155 milhões em ações contra desastres no Brasil.

Cidades em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pela Defesa Civil Nacional estão aptas a solicitar recursos do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para atendimento à população afetada.

As ações envolvem socorro, assistências às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura destruída ou danificada. A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD).

Com base nas informações enviadas, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com a valor ser liberado.