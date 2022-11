Bahia registra 1.012 casos de Covid-19 e mais 5 óbitos

Foram registrados na Bahia 1.012 novos casos de Covid-19, com cinco mortes. Os dados correspondem à Semana Epidemiológica válida entre os dias 06/11/2022 e 12/11/2022.

Diante do cenário de estabilidade de casos confirmados, ativos e de óbitos causados pela Covid-19 na Bahia, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) passou a atualizar os dados de forma semanal, toda segunda-feira.

A mudança aconteceu após o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) pelo Ministério da Saúde.

Os dados apontados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde.