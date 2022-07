Bahia registra 255 casos e 12 mortes por Covid-19 nas últimas 24h

A Bahia registrou 255 casos e 12 mortes causadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas segundo divulgado pela Secretaria estadual de Saúde nesta segunda-feira, 18.

Desde o início da pandemia, 1.633.702 casos foram confirmados. Destes, 1.588.650 já são considerados recuperados, 14.855 encontram-se ativos e 30.197 tiveram óbito confirmado.

No estado, os leitos destinados ao tratamento de pessoas infectadas estão com 64% de ocupação. Os de enfermaria estão com 53% e os de UTI, 79%.

Mais de 11,6 milhões de pessoas, 91,39% dos aptos, receberam a primeira dose da vacina contra o vírus. Destas, mais de 10,7 milhões, 84,33% dos aptos, receberam a segunda dose ou o imunizante de dose única.