Bahia registrou 6.510 casos de câncer de próstata neste ano | A TARDE

O Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, comemorado ontem, chama atenção da população para a prevenção e o diagnóstico precoce das doenças que atingem a população masculina. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, neste ano foram registrados, no Brasil, 71.730 casos da enfermidade, 6.510 deles na Bahia.

O câncer de próstata é o segundo que mais afeta os homens, atrás apenas do câncer de pulmão. O diagnóstico precoce pode contribuir para aumentar as chances de cura e diminuir o risco de sequelas graves da doença, mas esbarra no comportamento cultural predominante entre a população masculina, geralmente pouco atenta ao cuidado com a saúde física.

O urologista Lucas Batista destacou que o diagnóstico precoce dá a possibilidade de cura de até 95%, e falou sobre a importância de desconstruir o receio do exame de toque, que dura segundos e só é feito após realização de exame de sangue. “É muito importante os homens realizarem a prevenção, pois o diagnóstico precoce acarreta na possibilidade de alcançar a cura acima de 95%. O câncer de próstata geralmente não apresenta sintomas e, muitas vezes, o paciente se atrapalha, alegando dificuldade de urinar”.

Joel Costa, 61, vivenciou o câncer de próstata e conseguiu vencer a doença. “O meu processo de diagnóstico surgiu desde quando o meu pai faleceu dessa doença em 2005. Como eu nasci em 1962, eu já tinha 43 anos quando ele se foi. A partir daí sempre fiz meus exames anualmente. [...] O exame de toque foi em agosto e a cirurgia foi em outubro. Graças a Deus, o câncer estava no início”, comentou.

A faixa etária indicada para realizar o exame é entre 50 e 74 anos, ou que tenha histórico na família.

* Sob a supervisão do editor Rafael Tiago Nunes