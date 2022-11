ABI lança projeto de reabertura do Museu Casa de Ruy Barbosa

Na manhã desta quarta-feira, 9, na Associação Baiana de Imprensa (ABI Bahiana), aconteceu o lançamento do projeto de reabertura do Museu Casa de Ruy Barbosa, que passará a se chamar “Casa da Palavra Ruy Barbosa” e leva assinatura do arquiteto e cenógrafo Gringo Cardia.

A ABI Bahiana é responsável pelo projeto de reabertura do espaço que vai funcionar na rua que leva o nome do jurista baiano, no Centro de Salvador.

O presidente da ABI, o jornalista Ernesto Marques, falou sobre o desafio da união de forças para devolver à cidade esse importante patrimônio totalmente revitalizado e do papel da ABI como uma das instituições guardiãs da memória de Ruy Barbosa. Marques ressalta a atuação jornalística exercida pelo intelectual. "Ruy era um jornalista apaixonado pela atividade de imprensa, pelo jornalismo. Em um tempo em que só havia os impressos em um país de analfabetos. Foi um monumental comunicador e influenciador na sua época". O presidente da ABI Bahiana aproveitou para fazer um convite a todos os potenciais parceiros que tenham interesse na promoção da memória, da cultura da Bahia, para que se unam em prol da revitalização desse espaço de cultura e memória.

O presidente da Comissão Executiva do Centenário de Morte de Ruy Barbosa, o vereador Edvaldo Brito (PSD) disse que “Esse museu vai manter viva a memória de Ruy Barbosa e será um instrumental para motivar a juventude, pois Ruy foi transversal em todos os assuntos desse país”.

Desde o ano passado, juntamente com outras entidades, a ABI promove uma agenda comemorativa pelo centenário de falecimento de Ruy (1º de março de 1923). Além da reabertura do museu, as atividades incluem o lançamento de documentário, reedição de livros, selo, a requalificação da Rua Ruy Barbosa e a instalação de um busto de Ruy Barbosa na cidade.

“Vamos convocar toda a Bahia, todo o Brasil, para que a memória de Ruy esteja cada vez mais viva e servindo de exemplo para a nossa sociedade, para os nossos jovens”, disse o professor Edvaldo Brito.

O vereador anunciou que fez contato com o professor Sílvio Almeida para que venha a Salvador participar de um debate sobre “aspectos controversos” da vida de Ruy, como uma forma de resgatar sua memória e revisitar assuntos importantes nas palavras do jurista baiano.

A programação do centenário de morte de Ruy Barbosa envolve a Câmara Municipal de Salvador, Associação Comercial da Bahia, Academia de Letras da Bahia, Assembleia Legislativa da Bahia, Academia de Letras Jurídicas da Bahia, Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, Ordem dos Advogados da Bahia, Santa Casa de Misericórdia da Bahia, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas dos Municípios, Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Secretária de Cultura do Estado da Bahia e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Salvador.