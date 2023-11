Ação da Caixa Cultural visa atrair moradores da periferia | A TARDE

A Caixa Cultural Salvador, em parceria com o Coletivo Resistência Preta promove a “Semana Resistência Preta”. A iniciativa visa levar integrantes de instituições que participam do coletivo para participar de atividades culturais no local. Desde a segunda-feira passada até amanhã acontece uma série de oficinas, visitas guiadas e contação de história.

“O que nós queríamos é que esses projetos que nós apoiamos dentro das comunidades tivessem acesso à Caixa Cultural. É um público que está completamente longe daqui. O centro não pode ser para eles apenas um local para vir trabalhar, tem que ser também para vir usufruir. Nossa ideia é dizer que temos possibilidade de crescer, de ampliar nossas relações”, diz Dhay Borges, membro do Resistência Preta.

Pollyanna Melo, gerente da Caixa Cultural Salvador, também reforça que é importante que o público veja o espaço como um local de todos. "Muitas pessoas têm um distanciamento do espaço de cultura por entendê-lo como chique, como se não fosse para ele”.

A atividade proposta", ontem, foi uma oficina de teatro, ministrada pela professora Ana Claudia Vitória. “Eu espero que aqui seja o início e que eu possa encontrar eles em outros espaços”.