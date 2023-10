Acidente deixa motociclista gravemente ferido na orla de Piatã

Um motociclista ficou gravemente ferido após acidente motociclístico, na manhã deste sábado, 7, na orla de Piatã, aqui em Salvador. Ao Portal A TARDE, a Transalvador informou que a vítima estaria em estado grave, uma vez que aguardava mais informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O acidente foi em uma das curvas que retornam para o sentido centro, na orla de Piatã. Ainda de acordo com a Transalvador, a vítima não teria sido identificada, já que não portava documentos.

Ainda de acordo com a Transalvador, um acidente foi registrado também nesta manhã, na estrada do Curralinho, onde um veículo de passeio teria se chocado com o muro do Exército (19ªBC). O motorista fugiu do local.

Veja vídeo:

Cidadão Repórter | Via WhatsApp