Acidente entre dois veículos atinge viatura da polícia na Pituba

Dois carros se envolveram em um acidente, na manhã desta sexta-feira, 29, no bairro da Pituba, em Salvador. Informações preliminares apontam ainda que uma viatura da Polícia Militar (PM-BA) teria sido atingida.

De acordo com testemunhas ao Portal A TARDE, a batida ocorreu por volta das 6h30, no cruzamento da avenida Manoel Dias com a rua Bahia, em frente ao edifício Iana Center. Os veículos envolvidos foram um Ford Ka e um Nissan Kicks, ambos na cor branca.

Apenas os condutores estavam no interior de cada veículo, sendo um homem no Ka, e uma mulher no Kicks. Relatos de populares que trabalham no local dão conta de que o automóvel da Ford teria batido no carro da Nissan e posteriormente na viatura da PM.

Testemunhas ainda contaram que o impacto da batida fez com os dois airbags do Ford Ka fossem acionados. Apesar do susto, não houve registro de feridos no acidente.

O Portal A TARDE tentou contato com a Superintendência de Trânsito (Transalvador), mas, até o momento, eles ainda não tinham registro do acidente. Também não se sabe qual teria sido a circunstância do acidente.