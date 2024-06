Acidente envolvendo carro e moto é registrado na Av. Gal Costa

Motociclista precisou ser atendido pelo Samu - Foto: Reprodução| RecordTV Itapoan

Um acidente envolvendo um carro, modelo duster, e uma moto aconteceu, na manhã desta terça-feira, 11, na Av. Gal Costa. O motociclista ficou caído na via após o impacto com o veículo e precisou receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) e foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento. O estado de saúde dele não foi revelado.

Em contato com a equipe do Portal A TARDE, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador)informou que equipes estão em deslocamento para o local. Não é sabido as causas do acidente.