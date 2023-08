Acidente trava trânsito na região do Iguatemi na manhã desta segunda

Um acidente de trânsito envolvendo uma moto e um carro deixa o trânsito congestionado na região do Iguatemi. A colisão entre os veículos ocorreu no trecho do Complexo Viário João Gilberto, sentido Av. Paralela.

Em vídeo enviado à redação do Portal A Tarde, é possível observar a presença de agentes da Trasnsalvador auxiliando o trânsito e realizando o isolamento da área para que o motociclista e a passageira da moto aguardem o atendimento do Samu.

Leitor / A Tarde

A Transalvador confirmou o acidente envolvendo duas vítimas, que aguardam o atendimento do Samu. Agentes da autarquia realizam a orientação do trânsito na região.