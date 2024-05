Adolescente de 15 anos é morta com vários tiros em Salvador | A TARDE

Uma adolescente de 15 anos foi morta a tiros, na noite desta quinta-feira, 23,, no bairro dos Barris, no Centro de Salvador. O crime aconteceu por volta das 20h, na Rua Conselheiro Spínola.

De acordo com informações de testemunhas, a vítima morava no próprio bairro. Ela foi atingida por diversos disparos e chegou a ser atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Equipes do 18º Batalhão da Polícia Militar (PM) foram ao local da ocorrência, assim como o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para iniciar as investigações e realizar a perícia criminal.

