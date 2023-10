Adolescente de 17 anos é morto a tiros em Feira de Santana | A TARDE

Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros na noite de quarta-feira, 11, em plena via pública, na cidade de Feira de Santana. Segundo as informações da Polícia Civil, a vítima foi identificada como João Paulo Santos Santana. O crime foi cometido no bairro Santo Antônio dos Prazeres.

De acordo com testemunhas, o adolescente retornava da casa de um colega quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta, que deflagraram os tiros. As guias periciais foram expedidas, o corpo removido para o IML e oitivas e diligências serão realizadas para esclarecer a motivação do crime.

O caso está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana.