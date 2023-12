Adolescente mudou de comportamento por causa de amizades | A TARDE

A adolescente de 15 anos, que saiu de casa na tarde do último sábado, 2, em Nova Brasília de Valéria, em Salvador, segue desaparecida. Uma familiar da estudante Raica Gabriella relatou que ela mudou de comportamento após fazer novas amizades na escola.

"Há um ano que ela mudou de comportamento devido a algumas amizades que fez na escola. É uma menina maravilhosa, dedicada, não costuma ficar na rua, mas conheceu umas amizades e, embora não fosse de ficar na rua, sempre que tinha oportunidade, estava com essas amizades", afirmou em entrevista ao Portal MASSA!.

Ainda de acordo com a familiar, não houve briga ou qualquer tipo de desentendimento no seio familiar com a jovem antes do desaparecimento de Raica Gabriella. O caso foi registrado na Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP) na segunda-feira, 4, e está sendo investigado pela Polícia Civil.