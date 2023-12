Advogado de Direitos Humanos é acusado de agredir mulher | A TARDE

Um advogado e membro da Comissão de Direito Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-BA) tem sido acusado de agredir uma mulher de 45 anos. Segundo a vítima, que prefere não se identificar, o advogado teria realizado as agressões com golpes de bloco de cerâmica no dia 27 de novembro, no bairro do Uruguai, em Salvador.

Por causa das agressões na região da cabeça, um cóagulo na retina foi formado e comprometeu 40% da visão da vítima do olho esquerdo. Um boletim de ocorrência foi registrado na última sexta-feira,1º

Em nota, a Polícia Militar informou que "a 3ª Delegacia Territorial do Bonfim investiga a agressão sofrida por uma mulher, ocorrida no dia 27 de novembro, no bairro do Uruguai. Conforme relato da vítima, ela foi agredida com um bloco de cerâmica por um vizinho. Guias de perícia foram expedidas e ambos serão ouvidos na delegacia".

Por meio de nota, a OAB informou que decidiu, em comum acordo com a presidência da Comissão de Direitos Humanos, suspender cautelarmente o advogado de qualquer atividade na referida comissão.



"A OAB-BA sempre defendeu a presunção de inocência, o contraditório e a ampla defesa, motivo pelo qual não fará juízo acerca da culpabilidade do advogado até a conclusão das investigações. O Tribunal de Ética e Disciplina da OAB da Bahia adotará todas as medidas cabíveis para apuração rigorosa de eventuais condutas incompatíveis com a advocacia".

Saiba como tudo aconteceu

Ela conta que que o advogado e o amigo dele convidaram ela e uma amiga para "tomarem uma cerveja" na casa do suposto agressor. O amigo do homem incentivou elas a irem porque o suspeito estaria passando por um momento difícil na vida pessoal. Por conhecer o suspeito e seus familiares, a vítima decidiu ir ao local. Ela afirmou que, inicialmente, não houve problemas e todos passaram um tempo tomando cerveja e comendo petiscos.

Segundo a mulher, de repente o suspeito levantou e disse que ia para a casa de um amigo e, em seguida, para a praia. A mulher pediu para que ele não fosse porque o homem havia contado que estava sem dormir há três dias. Segundo a vítima, na sequência, foi surpreendida com um golpe de bloco de cerâmica no rosto.

Em meio à sequência de socos no rosto da mulher, o homem dizia para ela sair da casa dele. Ela disse que conseguiu fugir com a ajuda da amiga e entrou em uma oficina próxima à residência dele para fugir das agressões. Em seguida, ela contou que o homem surgiu com uma barra de ferro para bater nela, mas sete homens conseguiram impedi-lo.

Após correr para a casa de uma senhora e seguir para a casa da mãe, ela foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santo Antônio. Da UPA, ela foi levada para o Hospital Geral do Estado, onde foi medicada e recebeu uma sutura no rosto.