Aeroporto de Salvador suspende atividades após restrições operacionais

O Aeroporto Internacional de Salvador passou por um transtorno na noite desta terça-feira, 6. Por conta de restrições operacionais, as atividades de pouso e decolagens precisaram ser suspensos.

Em contato com o Portal A TARDE, a Vinci Airport, concessionária responsável pela administração do local, confirmou a paralisação e afirmou que trabalha para normalizar a situação o quanto antes.

"A Concessionária do Aeroporto de Salvador informa que, devido a restrições operacionais, as atividades de pousos e decolagens estão temporariamente suspensas. Estamos envidando todos os esforços para normalizar as operações o mais rápido possível", diz trecho do comunicado.

Segundo informações preliminares, pelo menos 22 voos que chegariam à capital baiana nesta terça-feira precisaram ser cancelados.

"Pedimos que os passageiros entrem em contato diretamente com a companhia aérea responsável pelo seu voo, a fim de obter informações atualizadas", completa a nota.