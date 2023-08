Agendamento para castração de cães e gatos é realizado nesta sexta

O agendamento para castração de cães e gatos será oferecido nesta sexta-feira, 4, das 8h às 12h, no Largo de Roma, em Salvador. Os tutores interessados na cirurgia devem apresentar RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência em Salvador, além do cartão de vacina antirrábica do animal atualizado em até um ano.

No local, ainda haverá a aplicação da vacinação contra a raiva para cães e gatos nas próximas quinta,10, e sexta-feira, 11, das 13h às 16h. Os animais devem ser imunizados a partir dos três meses de idade, exceto os que estiverem doentes. Não é obrigatório apresentar documentação para esse serviço.

A mobilização, promovida pela Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Resiliência e Proteção Animal (Secis), será uma oportunidade para os fiéis que comparecerem aos eventos de celebração à Santa Dulce dos Pobres, que tem dia litúrgico em 13 de agosto.