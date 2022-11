Agerba restringe travessia de veículos pesados no ferry-boat

A travessia de veículos pesados sofrerá restrições temporárias no ferry-boat a partir desta quinta-feira, 10. A decisão foi tomada pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba).

A medida será aplicada em fins de semana e feriados. A restrição servirá para ampliar o embarque de veículos convencionais - carros de passeio - e melhor atender os usuários regulares do sistema, diz a Agência.

Ficam suspensas as travessias dos veículos pesados, partindo de São Joaquim (sentido Bom Despacho), das 5h das sextas-feiras até as 15h dos sábados, como também das 5h das vésperas de feriados até as 15h do dia posterior ao feriado.

No sentido Bom Despacho (para São Joaquim), a suspensão será das 5h dos domingos até as 15h da segunda-feira, como também das 5h do dia do dia do feriado até as 15h do dia seguinte ao feriado.

Durante o período de feriado prolongado desta semana, que contempla o feriado de Funcionários Públicos, - transferido para 11 de novembro -, e o feriado da Proclamação da República, na terça-feira, 15, a restrição já será aplicada.

A travessia dos veículos citados fica suspensa de Salvador para Itaparica das 5h da quinta-feira, 10, até às 15h do sábado, 12. E de Itaparica (Bom Despacho) para Salvador (São Joaquim) das 5h de terça-feira, 15, até às 15h da quarta-feira, 16.