Alarme de incêndio causa pânico e deixa feridos em faculdade

O aquecimento de uma peça do sistema de ar-condicionado do prédio da Faculdade Zarns Salvador, na Avenida Paralela, fez o alarme de incêndio disparar e causou pânico para as pessoas que estavam na localidade. Duas pessoas ficaram feridas por causa da correria gerada pela ocorrência desta quinta-feira, 14, segundo informações do Corpo de Bombeiros da Bahia ao Portal A TARDE.

Os feridos foram atendidos pelas guarnições do órgão. Em nota, a instituição de ensino disse que não houve foco de incêndio em nenhum ponto do prédio. E que as aulas foram suspensas para a garantia da segurança de funcionários e estudantes.

"A Faculdade Zarns Salvador informa que na tarde desta quinta-feira, 14, o alarme do prédio da Faculdade Zarns Salvador tocou, em razão de um aquecimento em uma peça no sistema de ar-condicionado. O corpo de bombeiros foi acionado e já está no local. Reforçamos que não há ou houve nenhum foco de incêndio em nenhum ponto do prédio. Para a segurança de todos, as aulas foram suspensas até o fim do dia de hoje", diz a nota da instituição.

Ainda ao Portal A TARDE, o Corpo de Bombeiros informou que o superaquecimento do equipamento da faculdade gerou fumaça, fator que teria proporcionado o acionamento do alarme de incêndio presente no espaço.

Reprodução / Redes sociais