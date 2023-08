Alto do Cabrito e Boa Vista do Lobato terão alterações no transporte

Os usuários do transporte público dos bairros de Alto do Cabrito e de Boa Vista do Lobato, em Salvador, devem ficar atentos a algumas mudanças que acontecem a partir deste sábado, 5. As alterações ocorrem após pedidos das comunidades com o objetivo de melhorar o atendimento nestes locais.

Com isso, as linhas 1647 – Estação Pirajá x Alto do Cabrito / Boa Vista do Lobato e 1648 – Alto do Cabrito / Boa Vista do Lobato x Lapa terão mudanças em seus atendimentos.

A linha 1647 – Estação Pirajá x Alto do Cabrito / Boa Vista do Lobato dará atendimento exclusivo para cada uma das localidades até as 8h. Estes atendimentos serão feitos pelas linhas filhas, a 1647-01 – Estação Pirajá x Alto do Cabrito, com o primeiro horário às 05h05, e a 1647-02 - Estação Pirajá x Boa Vista do Lobato, com o primeiro horário de saída da estação às 05h15.

Além destes, permanecem os horários pela manhã saindo de cada bairro. A partir das 8h, a linha 1647 começa a operar e dará atendimento aos dois bairros.

Já a linha 1648 – Alto do Cabrito / Boa Vista do Lobato x Lapa, que tinha intervalo médio de espera de aproximadamente 1h nos horários de pico da manhã, terá esse tempo reduzido pela metade e passará a ter intervalos médios de aproximadamente 30 minutos no mesmo período.

Além disso, a linha fará um novo itinerário, passando pela Baixa dos Sapateiros e Campo da Pólvora para chegar ao Dique, e deixando de dar atendimento ao Vale de Nazaré.

A Prefeitura de Salvador informou que agentes de trânsito e transporte, além de prepostos das concessionárias, estarão pela região para orientar os usuários sobre as mudanças.