Alunos do CPM recebem medalhas por descoberta de asteroides | A TARDE

Estudantes do 1º ano do Ensino Médio do Colégio da Polícia Militar (CPM), unidade Lobato, em Salvador, conquistam medalhas após descoberta de dois corpos celestes.

A premiação das cinco jovens ocorreu durante a 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2023, realizada de 14 a 22 de outubro, em Brasília (DF), e que tem como objetivo mobilizar a população da importância da ciência para gerar soluções e melhorar a qualidade de vida das pessoas.

Coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), o evento científico teve como tema deste ano “Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável”.

Os estudantes Anna Julia Rocha, Jeferson Nascimento, Larissa Marques, Maria Clara Ribeiro e Robert Figueiredo, participaram do projeto Caça Asteróide MCTI, uma iniciativa resultado de uma parceria do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com a agência espacial americana, através do International Astronomical Search Collaboration (IASC/NASA).

“Essa premiação significa bastante porque mostra que o nosso esforço gerou um resultado, já que houve muita dedicação dúbia, junto às atividades escolares e extracurriculares. O CPM Lobato nos ajudou muito cedendo a biblioteca para caçar os asteroides, pois alguns dos colegas nem tem computador em casa. Participar da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia foi um passo importante, visitamos vários estandes e pudemos aflorar a nossa criatividade”, destacou Robert Figueiredo, 15 anos, aluno do 1º ano do CPM Lobato.

O diretor do CPM Lobato, tenente-coronel Paulo José Santos, acompanhou os alunos na premiação e destacou a importância dessa participação. “Projetos como este que fomentam a evolução acadêmica dos alunos enriquecem o aprendizado e somados à dedicação dos professores e alunos contribuem para transformar o ambiente escolar”, comentou o oficial da PMBA.

Com a liderança da professora de Ciências Naturais Tânia Teles, o grupo identificou dois possíveis asteroides, nomeados RBT0407 e JNS0001, o que rendeu o recebimento de uma medalha pela descoberta dos corpos celestes e a outra de Honra ao Mérito pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.