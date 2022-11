Alvo de reclamação, show de Thiago Aquino na Barra pode ser embargado

Moradores da região do Farol da Barra reclamaram à Sedur da realização do show do cantor Thiago Aquino, previsto para ser realizado no local para o próximo dia 16 de novembro.

O evento está sendo anunciado nas redes sociais e terá participação de cantores como Ivete Sangalo, Léo Santana e Gusttavo Mioto, o problema é que esse evento ainda não tem licença da prefeitura e não agradou em nada os moradores da região por conta do barulho e por ser em dia de semana.

Inicialmente, a gravação do DVD aconteceria no palco do Salvador Fest, que ocorreu no dia 16 de setembro. Depois, foi transferido para 9 de janeiro e, dessa vez, foi antecipado para a data atual.

A Associação de Moradores e Amigos da Barra (AMABARRA) sequer foi consultada pela prefeitura ou pela produtora sobre o evento. Diretor de comunicação da Associação, Waltson Campois disse ao Bnews que souberam do evento "pelas redes sociais".

"Entramos em contato com pessoas da prefeitura e nos informaram que estava em análise a autorização do alvará. Depois soubemos que foi aprovado, com a mudança do horário. E, finalmente, recebemos informações que foi adiado, em função da previsão do tempo", afirmou.