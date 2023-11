"Ambiente que Salvador nunca viu", promete secretário sobre nova orla | A TARDE

Os soteropolitanos e turistas que amam a combinação de praia e lazer reunidos num mesmo espaço estão a um passo de ter essa sensação na prática. Já foi dada a largada para o início das obras da nova Orla de Salvador, que vai requalificar o calçadão e incluir novos equipamentos como quiosques e quadras esportivas na localidade.

O Portal MASSA! bateu um papo com o gestor da Secretaria de Ordem Pública (Semop), Alexandre Tinôco, que revelou alguns detalhes sobre essas obras previstas para serem entregues ainda em 2024.



“É um projeto que contempla uma faixa expressiva, uma das últimas ainda sem requalificação, que vai ali da saída do Imbuí, na Boca do Rio, até Piatã. A gente vai ter a oportunidade de criar um ambiente que Salvador nunca viu. Talvez nenhuma orla do Brasil tenha visto isso. Por exemplo, Fortaleza não é assim, o Rio não é assim. É um ambiente, e uma possibilidade que a gente tem, de fato, de dar uma nova cara. E vai ser um lugar muito bonito, sim", disse o secretário.

Obra vai requalificar o calçadão e incluir equipamentos como quiosques e quadras esportivas | Foto: Prefeitura de Salvador

Questionado sobre o que mudará na logística dos vendedores ambulantes e barraqueiros após a entrega da nova orla, Alexandre Tinôco esclareceu que a requalificação envolve, também, essa categoria. "O projeto irá contemplar novos equipamentos para poder fazer a guarda dos bens dos barraqueiros que serão as guardarias subterrâneas. Antes disso, enquanto, a obra está acontecendo, agora, já no final de novembro e início de dezembro, vamos contemplar os permissionários de praia com um novo toldo, onde eles poderão guardar os equipamentos durante a noite”, explicou o gestor.

Com a conclusão das obras, a Semop, com o apoio de outros órgãos municipais, vai precisar organizar o espaço que esses ambulantes ocupam na faixa de areia. Dessa forma, a expectativa é que os banhistas que optem por não ficar nas barracas com sombreiro e cadeira, também tenham direito ao espaço.



“O quantitativo e o permissionário da praia somos nós da prefeitura que vamos medir e dizer a quantidade que cabe cada kit praia naquele espaçamento. Não vai ser um colado no outro porque a pessoa que vir de casa não tem a obrigação de sentar na cadeira de A ou B ou C. Ela vai poder trazer sua mesa, cadeira e aproveitar da mesma forma”, frisou o secretário da Semop.