Ambulantes já podem se cadastrar para o São João de Salvador

O credenciamento para vendedores ambulantes que querem possam trabalhar no São João de Salvador foi aberto nesta quinta-feira, 1º, no SineBahia, na estação Pituaçu. O serviço, que segue até sábado, 3, é gratuito e dá direito a trabalhar nos seis dias de festa.

Para fazer o credenciamento os ambulantes devem ter em mãos original e cópia do documento de identificação oficial com foto, CPF, comprovante de residência e foto 3x4. Ao todo, são ofertadas 400 vagas e para conseguir o credenciamento o ambulante deve ser morador de Salvador ou cidades da Região Metropolitana.

O credenciamento é para a festa organizada pelo Governo do Estado e que irá acontecer no Parque de Exposições. Nos dois primeiros dias o cadastramento deve ser realizado por ambulantes que trabalharam na festa no ano passado. Já no sábado, 3, novos trabalhadores podem fazer o cadastro.

Os credenciados vão receber crachá, pulseira e colete para a identificação, além dos materiais necessários até a manhã do dia 22 de junho, quando a festa terá início.